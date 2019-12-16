Женщина погибла в результате тройного ДТП в Башкирии

Авария произошла 5 декабря. На 28-м километре трассы Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись сразу три автомобиля: Lada Priora, Renault Logan и грузовик Freightliner, написал сайт «Дни.ру».

45-летнюю жительницу Кармаскалинского района доставили в больницу с тяжелыми травмами в бессознательном состоянии. Сегодня стало известно, что пострадавшая скончалась.