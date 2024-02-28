Происшествия 28 февраля 2024, 14:55 Женщина погибла в результате пожара в хрущевке в Петербурге

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Пожар, унесший жизнь женщины, произошел накануне в Московском районе Петербурга. Об этом написала Neva.Today, ссылаясь на ГУ МЧС России по городу.

Сообщается, что жильцы хрущевки, расположенной на проспекте Космонавтов, почувствовали запах дыма на лестнице и позвонили в экстренные службы. На место ЧП незамедлительно прибыли спасатели. Они обнаружили, что в двухкомнатной квартире горят мебель и вещи, огонь распространился на площадь 20 квадратных метров.

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В результате пожара погибла местная жительница, еще одну женщину с ожогами доставили в больницу. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.