Женщина погибла в результате лобового столкновения в Ленинградской области

В Ленинградской области на 131 километре трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» произошла серьезная авария. По словам правоохранителей, в этом месте лоб в лоб столкнулись автомобиль марки Opel и УАЗ «Патриот», написали «Невские новости».

Спасатели вытащили женщину, которая была заблокирована в иномарке. По информации источника, она погибла на месте. Еще троих пострадавших с различными травмами госпитализировали в Шлиссельбургскую больницу.

Что стало причиной ДТП, пока не известно. Правоохранители выясняют подробности случившегося.