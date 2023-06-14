14 июня 2023, 22:28
Женщина погибла в пожаре в СНТ «Факел» в Ленобласти
Пожар произошел в доме № 187 в СНТ «Факел» в Кировском районе Ленинградской области. В результате возгорания погибла женщина, личность которой удалось установить. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
Спасатели обнаружили на пепелище обгоревшее тело женщины. По предварительным данным, погибшей оказалась 83-летняя хозяйка дома. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
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