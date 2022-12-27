Происшествия 27 декабря 2022, 17:46 Женщина погибла в пожаре в Петербурге

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Серьезный пожар произошел в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга на улице Володи Дубинина. Там загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

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Информация о пожаре поступила 26 декабря в 16:16. В тушении возгорания задействовали 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Пламя охватило площадь в один квадратный метр. Ликвидировать огонь удалось спустя полчаса. В результате возгорания скончалась женщина.