06 августа 2023, 19:15
Женщина погибла при пожаре в Новой Москве
Прокуратура проконтролирует расследование гибели женщины при пожаре в Новой Москве
В районе поселка Московский в Новой Москве произошел пожар. Выяснение обстоятельств возгорания проконтролируют в столичной прокуратуре, сообщила пресс-служба ведомства.
По предварительной информации, после того как пожар в частном доме в деревне Говорово поселка Московский потушили, на месте обнаружили тело хозяйки дома.
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«Обследование места пожара продолжается. Для установления причины пожара будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — пояснили в пресс-службе.
Также прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов взяла под свой контроль ход и результаты доследственной проверки по инциденту, а также принятие по итогам всех процессуальных решений.
Ранее прокуратура столицы обязалась провести проверку из-за гибели пенсионера при пожаре на Проспекте Мира.
Пожары
Прокуратура РФ
Москва 2023
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