Происшествия 20 февраля 2024, 13:18 Женщина погибла в пожаре на востоке Москвы Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Уссурийская на востоке Москвы Пресс-служба прокуратуры Москвы

Читать 360tv в

В квартире на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что в жилом доме, расположенном на улице Уссурийская, загорелась квартира на девятом этаже.

Реклама

Другие подробности уточняются. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.

Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.

Также на севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о женщине, которая просила помощи, находясь на балконе второго этажа. Из трех окон на втором этаже дома валил черный дым. На место уже прибыли огнеборцы и приступили к тушению.