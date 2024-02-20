20 февраля 2024, 13:18
Женщина погибла в пожаре на востоке Москвы
Женщина погибла при пожаре в квартире на улице Уссурийская на востоке Москвы
В квартире на востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что в жилом доме, расположенном на улице Уссурийская, загорелась квартира на девятом этаже.
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Другие подробности уточняются. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.
Преображенская межрайонная прокуратура взяла на контроль результаты процессуальной проверки.
Также на севере Москвы произошел пожар в квартире жилого дома. Очевидцы сообщили о женщине, которая просила помощи, находясь на балконе второго этажа. Из трех окон на втором этаже дома валил черный дым. На место уже прибыли огнеборцы и приступили к тушению.
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