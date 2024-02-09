09 февраля 2024, 16:06
Женщина погибла в пожаре на юго-западе Москвы
Прокуратура Москвы: на улице Академика Капицы в пожаре погибла женщина
В Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным ведомства, огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Другие подробности уточняются.
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После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.
Накануне ночью в одной из квартир на Каширском шоссе в Москве произошла ссора между супругами. Во время конфликта 37-летняя женщина вылила горючую жидкость на супруга и подожгла пол под ним. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами.
Еще один крупный пожар ночью произошел на севере Москвы. Причиной возгорания мог стать сбой в системе антиобледенения.
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