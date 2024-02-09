Происшествия 09 февраля 2024, 16:06 Женщина погибла в пожаре на юго-западе Москвы Прокуратура Москвы: на улице Академика Капицы в пожаре погибла женщина Пресс-служба прокуратуры Москвы

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В Юго-Западном округе Москвы на улице Академика Капицы в квартире жилого дома произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, огонь унес жизнь женщины. На месте работают правоохранители, выясняют все обстоятельства ЧП. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Другие подробности уточняются.

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После произошедшего началась процессуальная проверка, которую контролирует прокуратура.

Накануне ночью в одной из квартир на Каширском шоссе в Москве произошла ссора между супругами. Во время конфликта 37-летняя женщина вылила горючую жидкость на супруга и подожгла пол под ним. Пострадавшего увезли в больницу в критическом состоянии с серьезными ожогами.

Еще один крупный пожар ночью произошел на севере Москвы. Причиной возгорания мог стать сбой в системе антиобледенения.