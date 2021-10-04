Женщина погибла в Перми, упав в шахту лифта

Трагедия случилась накануне в одном из недостроенных домов в Перми. По словам свидетелей, женщина упала в шахту лифта с пятого этажа. Об этом написало РИА ФАН.

Знакомый женщины вызвал полицию на место происшествия. Мужчина рассказал, что они вместе проживали с ней в долгострое. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следственный комитет Перми организовал проверку по факту смерти. Сейчас сотрудники ведомства устанавливают все детали происшествия.