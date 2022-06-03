Женщина погибла в перевернувшемся автомобиле на Челябинском тракте

Серьезное ДТП произошло на Челябинском тракте, совпадающем с федеральной трассой М-5 «Урал». Легковой автомобиль перевернулся и сгорел. В результате погибла женщина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Авария произошла 3 июня на 165-м километре трассы. Водитель легкового автомобиля Haima не справился с управлением, из-за чего машина съехала на обочину, перевернулась и загорелась. Водитель выжил, однако его пассажирка погибла.

«Сейчас ведется расследование происшествия. — пояснили в УГИБДД. — После проведения различных экспертиз, будет установлено, в каком состоянии 47-летний водитель управлял машиной», — сообщили в ведомстве.