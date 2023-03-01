Происшествия 01 марта 2023, 16:16 Женщина погибла в перевернутом автомобиле в Пензенской области

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В Сердобском районе Пензенской области произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».

Авария случилась на трассе Сердобск — Байка. Mitsubishi Lancer, за рулем которого был 42-летний мужчина, улетел в кювет. Водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся. Одна из пассажирок погибла на месте, вторую — госпитализировали. По факту ДТП начали проверку.