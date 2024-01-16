Происшествия 16 января 2024, 18:52 Женщина погибла в массовом ДТП в Ленобласти

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Столкновение сразу четырех автомобилей произошло на трассе в Кингисеппском районе Ленинградской области. В аварии погиб один человек, сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на Тelegram-канал Петербургская полиция.

По предварительным данным, водитель за рулем автобуса не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в легковушку Renault. От удара ее отбросило на внедорожник Chevrolet Niva, затем машина протаранила еще один автобус.

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Отмечается, что от полученных травм в аварии скончалась женщина-водитель Renault.