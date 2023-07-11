Происшествия 11 июля 2023, 18:05 Женщина погибла в массовом ДТП в Челябинске

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Столкновение сразу четырех легковых автомобилей произошло в Советском районе Челябинска. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, машины столкнулись на улице Блюхера около дома № 126. От полученных травм в ДТП скончалась пассажирка иномарки Lifan. В аварии также пострадали два человека, их доставили в больницу.

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Отмечается, что в настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины произошедшего.