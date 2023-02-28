Происшествия 28 февраля 2023, 16:01 Женщина погибла в ДТП в Свердловской области

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Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Свердловской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт «ФедералПресс».

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Renault Logan не уступил дорогу легковушке Daewoo Nexia, в результате чего машины столкнулись.

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Как сообщил сайт Newizv.ru, от полученных травм скончалась женщина, находившаяся в салоне автомобиля Renault Logan.

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