28 февраля 2023, 16:01
Женщина погибла в ДТП в Свердловской области
Столкновение двух легковых автомобилей произошло на трассе в Свердловской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил сайт «ФедералПресс».
По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Renault Logan не уступил дорогу легковушке Daewoo Nexia, в результате чего машины столкнулись.
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Как сообщил сайт Newizv.ru, от полученных травм скончалась женщина, находившаяся в салоне автомобиля Renault Logan.
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ДТП
Свердловская область
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