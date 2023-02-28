Происшествия 28 февраля 2023, 15:53 Женщина погибла в ДТП в Свердловской области

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Смертельное ДТП произошло накануне на трассе Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Багаряк. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области.

Водитель Renault выехал на встречную полосу движения, не предоставив преимущества автомобилю Daewoo Nexia, который ехал по своей полосе.

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В результате аварии скончалась 67-летняя пенсионерка. Сейчас в случившемся разбирается полиция.

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