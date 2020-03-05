Женщина погибла в ДТП в Ростовской области

Авария случилась утром, 5 марта, на автомобильной дороге Азов — Ейск. Водитель отечественной «семерки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате инцидента скончалась 53-летняя пассажирка «ВАЗ-2107». Водителя госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего.