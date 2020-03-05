05 марта 2020, 18:47
Женщина погибла в ДТП в Ростовской области
В Ростовской области на территории Азовского района произошло ДТП. Лоб в лоб столкнулись две легковушки — ВАЗ-2107 и BMW X6. Об этом сообщил сайт rostovgazetа.ru.
Авария случилась утром, 5 марта, на автомобильной дороге Азов — Ейск. Водитель отечественной «семерки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с иномаркой. В результате инцидента скончалась 53-летняя пассажирка «ВАЗ-2107». Водителя госпитализировали.
Сотрудники ГИБДД устанавливают детали произошедшего.