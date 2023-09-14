Происшествия 14 сентября 2023, 13:34 Женщина погибла в ДТП в Пермском крае

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Березниках Пермского края. В аварии погиб один человек, сообщил сайт 59.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, женщина за рулем отечественной машины Lada Granta выехала на встречную полосу, после чего врезалась в грузовую фуру.

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Как сообщил «Царьград», от полученных в ДТП травм 51-летняя водитель легковушки скончалась на месте.