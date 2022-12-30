30 декабря 2022, 17:34
Женщина погибла в ДТП в Перми
Столкновение двух автомобилей произошло на трассе в микрорайоне Чапаевский в Перми. В результате ДТП погибла женщина, сообщил «Царьград».
Водитель легкового автомобиля марки Cherry выехал на встречную полосу и врезался в отечественную машину, за рулем которой была 49-летняя женщина. От полученных травм она скончалась. Виновника ДТП госпитализировали.
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По предварительным данным, владелец иномарки мог заснуть за рулем.
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ДТП
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