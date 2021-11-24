24 ноября 2021, 17:12
Женщина погибла в ДТП в Оренбуржье
В Оренбургской области случилось ДТП с участием иномарки Nissan, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил сайт 56orb.ru.
Авария произошла на трассе Оренбург — Казань. 26-летняя автоледи не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Skoda Octavia. Nissan отбросило на грузовик МАN, после чего легковушка оказалась в кювете. Женщина получила смертельные травмы. Девятимесячного ребенка, находившегося в ее машине, увезли в больницу.