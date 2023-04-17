17 апреля 2023, 15:00
Женщина погибла в ДТП в Новосибирске
Женщина за рулем иномарки врезалась в дерево в Кировском районе Новосибирска. От полученных травм пострадавшая скончалась, сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Позже выяснилось, что попавший в ДТП автомобиль был угнан незадолго до аварии. По словам хозяйки иномарки, в тот момент, когда ее муж прогревал автомобиль, двое незнакомых постучались в дверь машины, после чего они вытащили супруга из легковушки и угнали авто.
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Отмечается, что в настоящее время полицейские устанавливают причины произошедшего.
ДТП
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