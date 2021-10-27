27 октября 2021, 16:58
Женщина погибла в ДТП в Кузбассе
Иномарка сбила женщину насмерть в Кемеровской области
В Кемеровской области случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».
Авария произошла в поселке Ижморский на улице Ленинской. 46-летний водитель Hyundai сбил женщину и уехал с места происшествия. Очевидцы рассказали о случившемся правоохранителям. Они задержали подозреваемого. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.