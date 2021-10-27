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    27 октября 2021, 16:58

    Женщина погибла в ДТП в Кузбассе

    Иномарка сбила женщину насмерть в Кемеровской области

    Артур Блянихов

    В Кемеровской области случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил «Царьград».

    Авария произошла в поселке Ижморский на улице Ленинской. 46-летний водитель Hyundai сбил женщину и уехал с места происшествия. Очевидцы рассказали о случившемся правоохранителям. Они задержали подозреваемого. Отмечается, что он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.