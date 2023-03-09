Происшествия 09 марта 2023, 17:52 Женщина погибла в ДТП в Ижевске

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В столице Удмуртии произошла авария, жертвой которой стал один человек. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональное ГИБДД.

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ДТП случилось на перекрестке улиц Гагарина и Планерная. По предварительной информации, водитель ВАЗ-2112 не пропустил иномарку BMW, которая выезжала со второстепенной улицы, и допустил столкновение. В результате смертельные травмы получила 36-летняя женщина, находившаяся в салоне отечественного авто. Еще двое пассажиров и водитель пострадали.