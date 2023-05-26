Происшествия 26 мая 2023, 03:52 Женщина погибла в ДТП в Ингушетии Прокуратура начала проверку после ДТП с погибшей в Ингушетии РИА «Новости»

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Женщина погибла в ДТП в Джейрахе, еще четыре человека получили различные травмы. Прокуратура Республики Ингушетия назначила проверку по факту о дорожно-транспортном происшествии с участием несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла в районе поста «Таргим-40» в Джейрахском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением и столкнулся с металлическим ограждением дороги, сообщило МВД в Telegram-канале.

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В результате погибла жительница села Инарки. Медики госпитализировали еще четверых пассажиров легковушки, среди них трое малолетних детей.

На место происшествия выезжал прокурор Джейрахского района Мурат Белхароев. Сотрудники прокуратуры выяснят обстоятельства и причины ДТП, а также дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований они примут необходимые меры реагирования.