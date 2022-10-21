Женщина погибла в ДТП в ХМАО через 4 дня после получения прав | 360°

Происшествия 21 октября 2022, 16:50 Женщина погибла в ДТП в ХМАО через 4 дня после получения прав

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Жительница Уфы погибла в аварии на дороге «Иртыш» в ХМАО. Она получила права за четыре дня до ДТП, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на ГИБДД.

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По данным сайта mkset.ru, женщина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло столкновение с фурой. Удар был сильным, легковушка не подлежит восстановлению. Уфимка, а также ее питомцы, которые находились в машине, — кошка и собака — погибли.