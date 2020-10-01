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    01 октября 2020, 19:36

    Женщина погибла в ДТП в Башкортостане

    Редакция сайта 360°

    В Республике Башкортостан в результате смертельного ДТП погибла женщина. Трагедия произошла в селе Тюменяк Туймазинского района, сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.

    Около 17 часов ВАЗ-2110 под управлением мужчины съехал в кювет, ударился о дорожный знак и затем перевернулся. Находившаяся в машине 64-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла. Водитель также получил травмы, его госпитализировали в больницу.

    Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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