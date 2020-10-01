Женщина погибла в ДТП в Башкортостане

Около 17 часов ВАЗ-2110 под управлением мужчины съехал в кювет, ударился о дорожный знак и затем перевернулся. Находившаяся в машине 64-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла. Водитель также получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.