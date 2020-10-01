01 октября 2020, 19:36
Женщина погибла в ДТП в Башкортостане
В Республике Башкортостан в результате смертельного ДТП погибла женщина. Трагедия произошла в селе Тюменяк Туймазинского района, сообщает mkset.ru со ссылкой на республиканское УГИБДД.
Около 17 часов ВАЗ-2110 под управлением мужчины съехал в кювет, ударился о дорожный знак и затем перевернулся. Находившаяся в машине 64-летняя пассажирка получила травмы, несовместимые с жизнью, и умерла. Водитель также получил травмы, его госпитализировали в больницу.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.