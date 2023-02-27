Происшествия 27 февраля 2023, 18:08 Женщина погибла в ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области

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Столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло на трассе в Новосибирской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки выехал по встречную полосу, после чего столкнулся с ГАЗелью. Погибла пассажирка легковушки, еще шесть человек получили травмы.

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Отмечается, что в момент аварии в салоне микроавтобуса находились семь человек.

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