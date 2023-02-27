27 февраля 2023, 18:08
Женщина погибла в ДТП с участием микроавтобуса в Новосибирской области
Столкновение легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса произошло на трассе в Новосибирской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Царьград».
По предварительным данным, водитель за рулем легковой иномарки выехал по встречную полосу, после чего столкнулся с ГАЗелью. Погибла пассажирка легковушки, еще шесть человек получили травмы.
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Отмечается, что в момент аварии в салоне микроавтобуса находились семь человек.
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ДТП
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