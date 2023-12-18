Происшествия 18 декабря 2023, 15:07 Женщина погибла в ДТП с участием грузовика в Ленобласти

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Легковой автомобиль и грузовая машина столкнулись на трассе «Сортавала» в Ленинградской области. В результате аварии погиб один человек, сообщил «Петербургский дневник»со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, легковушка Chevrolet Lacetti выехала на встречную полосу для обгона, где врезалась в фуру MAN с полуприцепом. От удара грузовик откинуло на машину Volkswagen Golf.

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Отмечается, что в ДТП погибла женщина за рулем иномарки Chevrolet, ее дочь доставили в больницу с разными травмами.