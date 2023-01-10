Происшествия 10 января 2023, 16:26 Женщина погибла в ДТП с участием грузовика в Челябинской области

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Столкновение грузового автомобиля и легковой машины произошло на трассе Москва — Челябинск в Ашинском районе Челябинской области. В результате ДТП погибла женщина, сообщил «Царьград».

По предварительным данным, авария произошла при выезде фуры на встречную полосу. Водитель грузовика не убедился в безопасности маневра при обгоне и врезался в иномарку.

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В результате столкновения погибла пассажирка легковушки, водителя иномарки госпитализировали.

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