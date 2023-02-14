Происшествия 14 февраля 2023, 14:06 Женщина погибла в ДТП с участием грузовика на Ставрополье

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Столкновение легкового автомобиля и грузовой машины произошло на трассе в Ставропольском крае. В результате аварии погибла женщина, сообщил сайт Newstracker.ru.

По предварительным данным, водитель за рулем «газели» не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу, после чего врезался в отечественную легковушку Lada Granta.

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Как сообщил сайт kp.ru, в результате столкновения от полученных травм скончалась 34-летняя пассажирка легковушки, водителя Lada Granta и еще двух пассажиров доставили в больницу.

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