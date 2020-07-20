Женщина погибла в ДТП с полицейской машиной в Батайске

На территории Батайска Ростовской области произошло ДТП с участием полицейской машины и легковушки ВАЗ-2107. В результате инцидента на месте происшествия погибла женщина. Ребенка госпитализировали.

Как сообщает rostovgazeta.ru, ДТП случилось накануне вечером на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградская. По предварительной информации, легковой автомобиль проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со служебной полицейской машиной. Проводится проверка.