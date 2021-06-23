Женщина погибла в ДТП с автобусом и иномаркой в Новой Москве

Рейсовый автобус и легковая Kia столкнулись в поселении Щаповское в Новой Москве. Жертвой ДТП стала женщина, управлявшая иномаркой.

Автобус следовал по маршруту №531. Водитель Kia врезалась в него и погибла на месте происшествия, сообщило РИА «Новости». Информация о других пострадавших уточняется.

На кадрах с места происшествия видно, что после столкновения автобус частично съехал с дороги. Иномарка перевернулась. От машины осталась груда металла. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее три человека пострадали в ДТП в Приморском крае. Автомобиль, в котором находились женщина с двумя детьми, улетел в кювет и перевернулся на крышу. Водитель отвлеклась от дороги, потому что увидела, что у нее по руке ползет клещ. Она попросила дать ей бутылку с водой, чтобы поместить туда насекомое, и в этот момент потеряла управление. Вся семья получила серьезные травмы. У матери разбита голова и сломаны ребра, у сына также выявили травмы головы и плеча, а у дочери поврежден позвоночник.