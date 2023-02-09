Происшествия 09 февраля 2023, 15:52 Женщина погибла в ДТП под Пензой

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Один человек погиб и два пострадали в аварии на 470 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пензенское управление ГИБДД.

По предварительным, рано утром в четверг водитель за рулем легкового автомобиля

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В результате столкновения погибла 31-летняя женщина, еще двух пассажиров доставили в больницу.

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