09 февраля 2023, 15:52
Женщина погибла в ДТП под Пензой
Один человек погиб и два пострадали в аварии на 470 километре автодороги Нижний Новгород – Саратов. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на пензенское управление ГИБДД.
По предварительным, рано утром в четверг водитель за рулем легкового автомобиляRenault Logan не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
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В результате столкновения погибла 31-летняя женщина, еще двух пассажиров доставили в больницу.
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