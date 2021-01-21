Женщина погибла в ДТП под Челябинском

Авария произошла 21 января, в 02:00, на 1679 километре автодороги Москва — Челябинск. За рулем Škoda Fabia сидела 34-летняя женщина, которая не справилась с управлением. Иномарка врезалась в грузовик Scania, который двигался по встречке.

На месте происшествия погибла женщина-водитель легковушки и 51-летний пассажир. Оба — уроженцы Тюмени. Грузовиком управлял 32-летний житель Пензенской области.

Ранее в Санкт-Петербурге случилось ДТП с шестью машинами.