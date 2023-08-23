Происшествия 23 августа 2023, 19:03 Женщина погибла в ДТП на трассе Пермь-Екатеринбург

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Авария случилась на трассе Пермь — Екатеринбург. Там столкнулись две легковушки и большегруз. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Водитель ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Chevrolet Niva. Вторую легковушку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. В результате на месте происшествия погибла пассажирка ВАЗ-2112. Также четыре человека, среди которых ребенок 2021 года рождения, получили травмы. Их доставили в больницу.