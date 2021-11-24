Женщина погибла в ДТП на проспекте Обуховской Обороны в Петербурге

Утром 24 ноября на проспекте Обуховской Обороны у дома 61 произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Largus сбил женщину, которая хотела перейти дорогу на красный свет. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу.

По предварительным данным, в 09:00 по местному времени две женщины пытались перебежать дорогу на запрещающий сигнал светофора. В это время по дороге ехал автомобиль Largus. Одна из женщин попала под колеса машины и от полученных травм скончалась на месте. Вторую госпитализировали с травмами средней степени тяжести.