Происшествия 06 августа 2023, 09:35 Женщина погибла в Донецке в результате обстрела со стороны ВСУ Мэр Донецка Кулемзин сообщил о гибели местной жительницы в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Женщина погибла в Донецке в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Женщина 1937 года рождения погибла во дворе собственного дома по улице Гаджибекова в результате варварского обстрела со стороны ВСУ», — написал он.

Реклама

Совместный центр контроля и координации огня сообщал, что националисты вечером в субботу ударили по Донецку кассетными снарядами. Под огнем оказались Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города. Всего боевики выпустили четыре снаряда со стороны села Нетайлово.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 6 августа, боевики из артиллерии обстреляли центр Донецка, снаряды полетели в учебные заведения и дома мирных людей.

Политолог Евгений Михайлов объяснял «360», что для прекращения обстрелов городов Донбасса необходимо отодвинуть позиции ВСУ на достаточное расстояние. Он не исключил, что российским военным придется дойти до Киева.