Женщина погибла в аварии в Крыму

В Крыму случилось ДТП с участием двух иномарок, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщил сайт newizv.ru.

Авария произошла накануне на дороге Симферополь — Евпатория. Около поселка Прибрежное Lexus 570 ударил Toyota Camry, когда та поворачивала налево. Жертвой аварии стала 66-летняя пассажирка Toyota. Травмы получили 11-летняя девочка из той же машины. Ребенок находится в реанимации. По словам водителя Lexus 570, мужчина, управлявший Toyota, пересек сплошную полосу, нарушив тем самым правила дорожного движения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.