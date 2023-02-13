Происшествия 13 февраля 2023, 23:20 Женщина погибла в аварии с грузовиком в Тюменской области

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Серьезное ДТП произошло в Уватском районе Тюменской области. Там столкнулись легковушка с грузовиком, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Авария случилась на четвертом километре подъездной дороги, неподалеку от поселка Демьянка.

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Автомобиль Renault Duster под управлением 59-летней жительницы Ханты-Мансийска занесло на повороте. Из-за этого машина вылетела на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом «Урал».

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Находившаяся за рулем иномарки женщина погибла. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.