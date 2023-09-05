Происшествия 05 сентября 2023, 15:33 Женщина погибла в аварии с грузовиком в Геленджике

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На трассе в Геленджике произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.

По предварительной информации, 35-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai выехала на трассе на полосу встречного движения и столкнулась там с грузовиком MAN. В результате аварии женщина-водитель легкового авто погибла на месте. По факту ДТП начали проверку.

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