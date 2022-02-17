Женщина погибла, спасая детей во время пожара под Новосибирском
Многодетная мать погибла, спасая детей во время пожара под Новосибирском 16 февраля. Следственный комитет начал проверку.
Жилой дом загорелся на улице Байдукова в городе Обь. Женщина в возрасте 42 лет погибла, но ее четверых детей удалось спасти.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети. На место пожара незамедлительно выехали сотрудники областного МЧС и органов следствия.
В МЧС сообщили, что вызов поступил в 21:45 по местному времени. Огонь повредил крышу дома и внутренние помещения одной квартиры. Эвакуировали мальчиков 17 и 11 лет и девочек четырех и восьми лет. Дети не пострадали. Огонь удалось потушить в 00:09.
Сейчас следователи устанавливают точные обстоятельства произошедшего, сотрудники назначили проведение судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы.