Женщина погибла, спасая детей из пожара в Новосибирской области

Один человек погиб и четверо пострадали при пожаре в частном доме в поселке Сузун Новосибирской области. Об этом сообщил ТАСС.

В доме находились родственники с детьми. Погибшая женщина 1982 года рождения успела спасти из горящего дома двух маленьких детей. После этого она вернулась в дом за документами, но уже не смогла выйти.

Племянник погибшей со своей подругой выбрались из дома через окно. Они, а также спасенные дети, получили ожоги и сейчас находятся в больнице, написал RT.