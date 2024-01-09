Происшествия 09 января 2024, 12:52 Женщина погибла, провалившись под лед на севере Москвы Shot: женщина утонула в Большом Садовом пруду в районе Коптево в Москве РИА «Новости»

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В Северном округе Москвы в пруду утонула женщина. Ее личность устанавливают полицейские, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, жительница столицы вышла на лед Большого Садового пруда. Во время прогулки она провалилась. Свидетели сразу же обратились за помощью к спасателям, однако прибывшие на место специалисты помочь женщине ничем не смогли. Ее вытащили на берег уже мертвой.

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Правоохранители начали выяснять, кем была погибшая.

Похожий случай произошел 1 января в Тверской области. Там семилетняя девочка утонула в акватории реки Городня в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа. Как уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры, двое маленьких детей упали в воду. Очевидец успел спасти четырехлетнего мальчика, но девочку вытащить не получилось.