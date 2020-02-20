Женщина погибла при пожаре в центре Екатеринбурга

Руководитель пресс-службы ведомства Наталья Зырянова рассказала, что до прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек.

Пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров за 18 минут. Попасть в горящее помещение удалось только при помощи специнструмента.

В квартире обнаружили женщину без признаков жизни.

На месте работали пять единиц техники и 20 пожарных. К 17:41 по местному времени возгорание ликвидировали.

Причины пожара устанавливают.