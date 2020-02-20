20 февраля 2020, 04:23
Женщина погибла при пожаре в центре Екатеринбурга
В квартире на третьем этаже жилого дома в центре Екатеринбурга произошло возгорание. Пожарные нашли в помещении женщину, однако спасти ее не удалось. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
Руководитель пресс-службы ведомства Наталья Зырянова рассказала, что до прибытия пожарных из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 человек.
Пожар удалось локализовать на площади 15 квадратных метров за 18 минут. Попасть в горящее помещение удалось только при помощи специнструмента.
В квартире обнаружили женщину без признаков жизни.
На месте работали пять единиц техники и 20 пожарных. К 17:41 по местному времени возгорание ликвидировали.
Причины пожара устанавливают.