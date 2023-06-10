Происшествия 10 июня 2023, 06:50 Женщина погибла при ударе ВСУ по пункту временного размещения на Арабатской стрелке Сальдо сообщил о погибшей при ударе ВСУ по ПВР на Арабатской стрелке женщине Фото: Telegram-канал врио губернатора Херсонской области / Telegram

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Утром 10 июня украинские националисты снова ударили по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке. Одна женщина погибла, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей. <…> Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — уточнил он.

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Сальдо отметил, что населенный пункт Железный Порт ВСУ обстреливали всю ночь. Отель «Позитив» разрушен.

«Точечные удары наносят английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для „мира“, по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул врио главы региона.

Он обратил внимание, что Украина преследует первых лиц Херсонской области и терроризирует население.

«Мы не сдаемся! <…> Каждого из вас настигнет возмездие. Очень скоро», — заключил Сальдо.

Накануне ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке. Один человек погиб.