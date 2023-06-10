10 июня 2023, 06:50
Женщина погибла при ударе ВСУ по пункту временного размещения на Арабатской стрелке
Сальдо сообщил о погибшей при ударе ВСУ по ПВР на Арабатской стрелке женщине
Утром 10 июня украинские националисты снова ударили по пунктам временного размещения на Арабатской стрелке. Одна женщина погибла, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей. <…> Предположительно, английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине», — уточнил он.
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Сальдо отметил, что населенный пункт Железный Порт ВСУ обстреливали всю ночь. Отель «Позитив» разрушен.
«Точечные удары наносят английскими ракетами, поставленными киевскому режиму для „мира“, по гражданской инфраструктуре», — подчеркнул врио главы региона.
Он обратил внимание, что Украина преследует первых лиц Херсонской области и терроризирует население.
«Мы не сдаемся! <…> Каждого из вас настигнет возмездие. Очень скоро», — заключил Сальдо.
Накануне ВСУ ударили по детскому лагерю на Арабатской стрелке. Один человек погиб.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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