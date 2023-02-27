Происшествия 27 февраля 2023, 16:35 Женщина погибла при столкновении кроссовера с большегрузом в Челябинской области

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В Челябинской области в Нагайбакском районе на трассе произошла смертельная авария. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

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Кроссовер Toyota, за рулем которого была 39-летняя женщина, пошел на обгон и врезался в большегруз Mercedes. В результате ДТП автоледи погибла на месте, ее пассажирку госпитализировали. По факту аварии организовали проверку.