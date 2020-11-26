Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Петербурге

Уточняется, что авария произошла около одного из домов на Выборгском шоссе. 35-летний водитель Kia Rio при выезде на дорогу не предоставил преимущество Ford Focus и допустил столкновение. В результате скончалась пассажирка виновника ДТП. После оказания медицинской помощи мужчину задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.