26 ноября 2020, 12:11
Женщина погибла при столкновении двух иномарок в Петербурге
Накануне в Санкт-Петербурге было зафиксировано смертельное ДТП с участием двух иномарок, передает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что авария произошла около одного из домов на Выборгском шоссе. 35-летний водитель Kia Rio при выезде на дорогу не предоставил преимущество Ford Focus и допустил столкновение. В результате скончалась пассажирка виновника ДТП. После оказания медицинской помощи мужчину задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело.