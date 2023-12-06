Эксклюзив 06 декабря 2023, 08:24 Женщина погибла при пожаре в захламленной квартире на северо-западе Москвы Источник «360»: женщина погибла при пожаре в захламленной квартире в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В квартире дома в Митино на северо-западе Москвы произошел пожар. Жертвой ЧП стала женщина, сообщил источник «360».

Вызов поступил в экстренные службы в 06:35. По словам источника, в подъезде 16-этажного дома на улице Барышиха шел дым, с нижних этажей слышались крики.

Реклама

Очаг возгорания был в двухкомнатной сильно захламленной квартире на пятом этаже. Пожар потушили на площади четырех квадратных метров. Горели личные вещи и мебель. Погиб один человек — женщину обнаружили в коридоре квартиры. В подъезде произошло сильное задымление.

Ранее в пятиэтажке на улице Багрицкого на западе Москвы погибла 90-летняя пенсионерка. Слепая женщина находилась в квартире, когда на кухне начался пожар. Она не смогла выйти наружу.