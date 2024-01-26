26 января 2024, 10:16
Женщина погибла при пожаре в центре Москвы
Пенсионерка погибла при пожаре в квартире на Котельнической набережной в Москве
В Таганском районе Москвы в жилом доме, расположенном на Котельнической набережной, произошел пожар. Огонь унес жизнь 80-летней женщины, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«В квартире жилого дома на Котельнической набережной произошел пожар, в результате которого погибла женщина 1943 года рождения», — уточнили в ведомстве.
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В прокуратуре отметили, что точную причину возникновения возгорания установят, когда появятся результаты пожарно-технической экспертизы.
После пожара правоохранители организовали процессуальную проверку. Ее итоги проконтролирует Таганская межрайонная прокуратура.
Вызов в высотку на Котельнической набережной, 1/15 корпус Б поступил в 02:26. В первом подъезде произошло плотное задымление. Очаг возгорания обнаружили в коридоре однокомнатной квартиры между первым и вторым этажами, его площадь составила пять квадратных метров.
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