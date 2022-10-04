Женщина погибла при пожаре в Тюменской области | 360°

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Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

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04 октября 2022, 22:06

Женщина погибла при пожаре в Тюменской области

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Пожар произошел в одной из квартир деревни Медеведчикова Тюменской области. После тушения пожара спасатели обнаружили тело 85-летней женщины, сообщило Ura.ru.

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СК начал проверку произошедшего. Про предварительным данным, женщина скончалась, задохнувшись угарным газом. Причина возникновения пожара устанавливается.

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