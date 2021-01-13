13 января 2021, 16:18
Женщина погибла при пожаре в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в результате пожара в жилом доме погиб один человек, передает «Царьград» со ссылкой на региональное МЧС.
Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на улице Проселочной. Пламя охватило площадь в 15 «квадратов». 25 жильцов удалось своевременно эвакуировать. Один человек скончался по пути в больницу. К тушению огня было привлечено свыше 20 пожарников и 7 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.