Женщина погибла при пожаре в Ростове-на-Дону

Возгорание произошло в одной из пятиэтажек на улице Проселочной. Пламя охватило площадь в 15 «квадратов». 25 жильцов удалось своевременно эвакуировать. Один человек скончался по пути в больницу. К тушению огня было привлечено свыше 20 пожарников и 7 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.